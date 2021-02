Serie C, il mercato nel Girone A - Rivoluzione Livorno e Piacenza. Solo una cessione alla Giana

Si è conclusa ieri la sessione invernale del calciomercato, che in Serie C ha visto svariate operazioni interessanti.

Ovviamente rivoluzione in casa Livorno, che dopo le tante cessioni ha potuto, seppur in extremis, dare a mister Dal Canto sette calciatori, ma rivoluzione - soprattutto dopo gli esoneri di mister Manzo e del Ds Di Battista - anche in casa Piacenza.

Si potenzia il Lecco, e sulla carta anche l'Alessandria, mentre molto oculato è stato il mercato di Olbia, AlbinoLeffe e Pro Patria, con la squadra bustocca che ha operato con una sola entrata; esiguo anche il mercato della Giana Erminio, dove si registra una sola uscita.

Di seguito il riepilogo delle operazioni di mercato dei 20 club del Girone A:

ALBINOLEFFE

Acquisti: Diego Borghini (Arezzo), Piergiuseppe Maritato (Piacenza)

Cessioni:

ALESSANDRIA

Acquisti: Francesco Stanco (Imolese), Mirko Bruccini (Cosenza), Francesco Giorno (Monopoli), Mattia Mustacchio (Crotone), Matteo Di Gennaro (Livorno), Simone Sini (Ascoli)

Cessioni: Stefano Scognamillo (Catanzaro), Cazim Suljic (Piacenza), Ognjen Stijepovic (Sampdoria), Edoardo Blondett (Livorno), Fabio Castellano (Livorno)

CARRARESE

Acquisti: Guido Marilungo (Ternana), Luca Milesi (Modena), Nicolas Bresciani (svincolato), Luca Giudici (Lecco)

Cessioni: Elio Calderini (Cavese), Davide Fortunati (Real Forte Querceta), Davide Cais (Fermana), Edoardo Fantini (Seravezza)

COMO

Acquisti: Lorenzo Peli (Atalanta), Luca Germoni (Reggiana), Alvin Daniels (svincolato), Nicholas Allievi (Juve Stabia), Christian Koffi (Como)

Cessioni: Matty Foulds (risoluzione), Derek Agyakwa (Watford), Simone Sbardella (risoluzione), Giacomo Ferrazzo (risoluzione), Andrea Magrini (risoluzione)

GIANA ERMINIO

Acquisti:

Cessioni: Alessandro Marcandalli (Genoa)

GROSSETO

Acquisti: Davide Merola (Empoli), Alessandro Giannò (Triestina), Niccolò Chiorra (Fiorentina), Ognjen Stijepovic (Sampdoria), Gianluca Piccoli (Livorno)

Cessioni: Matteo Pedrini (Atalanta), Gheorghe Fomov (Vibonese), Tommaso Pierangioli (svincolato), Emeric Romaric Guedegbe (rescissione)

JUVENTUS U23

Acquisti: Abdoulaye Dabo (Nantes), Davide De Marino (Pro Vercelli), Marley Aké (Marsiglia), Emanuele Pecorino (Catania)

Cessioni: Stefano Gori (Pisa), Giulio Parodi (Pro Vercelli), Luca Coccolo (Cremonese), Franco Tongya (Marsiglia), Elia Petrelli (Genoa), Manolo Portanova (Genoa), Nicola Mosti (Ascoli)

LECCO

Acquisti: Fabio Foglia (Arezzo), Michele Emmausso (Catania), Patrizio Masini (Genoa), Luigi Liguori (LOSC Lille), Davide Borsellini (Viterbese), Paulo Azzi (Seregno)

Cessioni: Alberto Del Grosso (Lavello), Simone D’Anna (Fermana), Juan Cruz Kaprof (risoluzione), Fabio Porru (Viterbese), Bruno Bertinato (Venezia), Luca Giudici (Carrarese)

LIVORNO

Acquisti: Andra Mazzarani (svincolato), Jean Evan's (Crotone), Edgaras Dubikcas (Lecce), Edoardo Blondett (Alessandria), Fabio Castellano (Alessandria), Davide Buglio (Padova), Francesco Rodio (Crotone)

Cessioni: Matteo Di Gennaro (Alessandria), Pasquale Maiorino (Virtus Francavilla), Gabriele Morelli (Sudtirol), Alain Fremura (Prato), Gianluca Piccoli (Grosseto), Fabio Mazzeo (risoluzione), Lorenzo Pecchia (Pro Livorno)

LUCCHESE

Acquisti: Francesco Marcheggiani (Vis Pesaro), Tomi Petrovic (Virtus Entella), Mattia Zennaro (Genoa), Giacomo Pozzer (Monopoli), Gabriele Galardi (Milan), Gabriele Dalla Bernardina (Olbia)

Cessioni: Filippo Fazzi (Ghiviborgo), Winston Ceesay (risoluzione), Roberto Convitto (risoluzione), Francesco Falivene (risoluzione), Salvatore Molinaro (risoluzione)

NOVARA

Acquisti: Simone Rossetti (svincolato), Manuele Malotti (Sambenedettese), Francesco Corsinelli (Bari), Mirko Bortoletti (Arezzo), Riccardo Moreo (Cosenza)

Cessioni: Andrea Sbraga (Arezzo), Filippo Marricchi (svincolato), Malick Mbaye (Matelica), Marco Firenze (Salernitana), Antonio Natalucci (Cavese), Gianmarco Zigoni (Mantova)

OLBIA

Acquisti: Niccolò Cabras (Cagliari)

Cessioni: Mattia D'Agostino (Ascoli), Mattia Pitzalis (Turris), Gabriele Dalla Bernardina (Lucchese)

PERGOLETTESE

Acquisti: Hicham Kanis (Renaissance Zemamra), Stefano Girelli (Cremonese), Stefano Minelli (SPAL)

Cessioni: Nicola Ciccone (Virtus Francavilla)

PIACENZA

Acquisti: Christian Scorza (Ascoli), Paolo Cannistrà (Cavese), Alessandro De Respinis (Pro Sesto), Cazim Suljic (Alessandria), Alessandro Cesarini (Pistoiese), Paolo Marchi (Reggina)

Cessioni: Giorgio Siani (risoluzione), Michele Villanova (risoluzione), Mattia Corradi (Modena), Matteo Siano (Gozzano), Kayro Stanley Flores Heatley (Fano), Giorgio Losa (svincolato), Thomas Vettorel (risoluzione), Piergiuseppe Maritato (Albinoleffe), Niccolò Ghisleni (Atalanta)

PISTOIESE

Acquisti: Enrico Pezzi (Vis Pesaro), Atila Varga (Carpi), Pietro Rovaglia (ChievoVerona), Marco Baldan (Arezzo)

Cessioni: Niccolò Gucci (Vis Pesaro), Andres Llama (Carpi), Alessandro Cesarini (Piacenza), Vincenzo Camilleri (Viterbese)

PONTEDERA

Acquisti: Gianmarco Regoli (Foggia), Mauro Semprini (Sudtirol), Elia Giani (Pisa)

Cessioni: Christian Tommasini (Pisa)

PRO PATRIA

Acquisti: Stefano Vaghi (Sampdoria)

Cessioni:

PRO SESTO

Acquisti: Bismark Ngissah (Vis Pesaro), Milos Bocic (Pescara), D'Amico (Sampdoria), Federico Del Frate (Monza), Zak Ruggiero (Crotone), Alessandro Sala (Cesena)

Cessioni: Alessandro De Respinis (Piacenza), Emir Murati (Milan)

PRO VERCELLI

Acquisti: Leonardo Davide Gatto (Triestina), Francesco Mezzoni (Napoli), Adriano Esposito (Fermana), Giulio Parodi (Juventus), Theophilus Awua (Spezia), Luca Rizzo (svincolato), Rocco Costantino (Modena)

Cessioni: Giovanni Graziano (Fermana), Davide De Marino (Juventus U23), Zak Ruggiero (Crotone), Francesco Rodio (Crotone)

RENATE

Acquisti: Riccardo Burgio (Avellino), Bruno Leonardo Vicente (Catania), Manuel Nocciolini (Parma)

Cessioni: Edoardo Confalonieri (Gozzano), Carmine De Sena (Carpi), Dario Teso (svincolato), Lorenzo Sorrentino (Cesena)