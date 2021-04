Serie C, il Palermo non va oltre il pari con la Vibonese. Crollo Carrarese: 3-0 dall'Albinoleffe

vedi letture

Vittoria pesante dell'Albinoleffe che resta nel pieno del treno dei play-off e sorpassa, pur con una gara in più del Pontedera e due della Juventus U23, toscani e bianconeri in classifica. 3-0 contro una Carrarese sempre più in crisi di risultati, al quinto ko di fila. Adesso i play-out rischiano di diventare una realtà per la formazione toscana.

Nel girone C, il Palermo non va oltre lo 0-0 contro la Vibonese. I rosanero restano così noni in classifica ma ora rischiano il sorpasso dalla Casertana che lunedì va a Viterbo. Rimane in zona play-out la Vibonese, sedicesima a trentadue punti. Alle 17:30 il via al big match tra Avellino e Bari.