Ufficiale Sestri Levante, arriva Conti per il centrocampo. È in prestito dalla Sampdoria

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sestri Levante "comunica di aver trovato l’accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Conti.

Il neo corsaro, leva 2004, nella passata stagione era in forza alla Sampdoria Primavera. Cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, è passato dalla Under 17 alla Primavera attraverso Under 18 e Under 19.

Benvenuto Francesco!".