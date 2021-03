Strepitoso Avellino. Cinque vittorie in cinque scontri diretti consecutivi. Senza subire reti

Meglio della Ternana. Sono numeri strepitosi quelli messi a referto dall’Avellino di Piero Braglia nelle ultime cinque giornate di campionato per quanto riguarda il Girone C della Lega Pro. In questo lasso di tempo, infatti, i Lupi non hanno fatto altre che vincere. Sempre. Contro Palermo, Juve Stabia, Foggia, Casertana e Catanzaro. Ovvero contro cinque delle prime dieci formazioni della classifica.

Un exploit quello degli irpini che ha visto portare a casa 15 punti, ben cinque in più della strepitosa Ternana di Cristiano Lucarelli. E con un altro fattore non di poco conto. Nelle ultime cinque giornate a fronte di 9 reti messe a segno l’Avellino non ne ha incassate neanche una.