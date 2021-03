SudTirol in corsa per la Serie B, Pfeifer: "Fare la corsa sugli altri sarebbe un grossissimo errore"

vedi letture

Non ci sono solo Padova e Perugia a battagliare per il primo posto nel girone B di Serie C. In corsa, con appena tre punti in meno dei biancoscudati e allo stesso pari con il Grifo, c'è il SudTirol. "Non possiamo influenzare gli altri, ma solo noi stessi - ha spiegato dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige l'amministratore delegato Dietmar Pfeifer in merito alla corsa verso la Serie B - cercando quindi di vincere il più possibile, se iniziamo a voler far la corsa sugli altri perdiamo di vista il focus su quello che dobbiamo fare noi e questo sarebbe un grossissimo errore".