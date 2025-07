Ufficiale Team Altamura, lascia Bumbu: il centrocampista ha risolto il contratto

Jonathan Bumbu lascia il Team Altamura. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali il club pugliese ha comunicato di aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto del centrocampista franco-congolese classe '99. Nell'ultima stagione ha messo insieme 1328 minuti giocati in 30 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C.

Di seguito la nota del club:

"Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Jonathan Bumbu.

La Società desidera ringraziare Jonathan per il lavoro svolto con i colori biancorossi, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".