Ternana, 13' per ipotecare la Serie B: ucciso il Bari. Lucarelli frena: "Gara non decisiva"

Un quarto d'ora, anzi, 13 minuti, per ipotecare la Serie B: non matematicamente, il campionato è lungo e la distanza dalla seconda in classifica (l'Avellino) è di "soli" 9 punti, ma la Ternana, stendendo un Bari che ormai pare dover solo guardare ai playoff, ha messo un mattone importante verso la promozione diretta in cadetteria.

La gara di sabato era una sorta di match chiave, e per la truppa di Cristiano Lucarelli non si era neppure messa benissimo. Pronti via e, in terra umbra, i pugliesi erano persino passati in vantaggio, uno 0-1 mantenuto per ben 80': le Fere, però, hanno prima trovato il pari, e nell'extratime, con il cronometro che segnava il 95', la rete del vantaggio. Tredici minuti per mettere in chiaro parecchie cose. Anche se il mister, come ha poi riferito ternananews.it, predica calma: "Ci credevo anche dopo lo 0-1 perché so che la squadra quando si accende è irresistibile. Siamo partiti male, già dal riscaldamento mi hanno detto che abbiamo sbagliato molto nei passaggi e tiri. L'attacco mediatico ha dato i suoi frutti. Poi siamo venuti fuori alla distanza e i ragazzi hanno dato il meglio di loro. Ma è stata una partita strategica ma non decisiva".

Intanto, però, la squadra, è stata accolta con una sorta di picchetto d'onore: niente assembramenti, tifosi distanziati sui lati della strada - e tutti rigorosamente con mascherine - a formare un corridoio di bandiere e fumogeni.

Una lezione, sotto tanti punti di vista, quella arrivata da Terni.