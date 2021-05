Ternana, Lucarelli dopo la vittoria della Supercoppa: "Sarà dura ricreare un gruppo così"

vedi letture

La Ternana vince il derby e la Supercoppa. Cristiano Lucarelli è chiaramente soddisfatto nel dopo gara e dopo una stagione di successi come ha dimostrato ai microfoni di RaiSport: "I ragazzi sono stati eccezionali in questa stagione, hanno fatto qualcosa di irripetibile soprattutto in questo girone. La felicità di aver raggiunto il risultato importante per la città e i tifosi, è coperta dal dispiacere che oggi è stata l'ultima partita insieme di questo gruppo e questo mi commuove. Non penso di poter trovare giocatori e uomini migliori. Sarà difficile ricreare un gruppo cosi che non ho mai vissuto nemmeno da calciatore. Tutti avrebbero meritato, nessuno ha mai fatto una polemica, tutti meritano la B ma questo purtroppo non è possibile".

La Ternana ha faticato nel primo tempo, ma dopo il gol è cambiata: "Purtroppo tutta la tensione che accompagnava questa partita ha tolto spensieratezza al nostro modo di giocare e quando hai due risultati su tre non è facile. Poi il Perugia ha valore, l'anno scorso ambiva a vincere la B e non aveva niente da perdere. Nessuno non ha mai non riconosciuto il valore del Perugia".

Come hai gestito per tutto il campionato la squadra: "Sono stato un rompiscatole, anche nelle partite giocate meglio ho trovato qualcosa da rivedere e correggere. E' la voglia di lavorare sul campo e di correggere anche il minimo errore. Sapevo che in passato questa squadra si era seduta dopo un filotto di vittorie e ho cercato di spingere al massimo trovando disponibilità da parte dei giocatori. Anche aver giocato in un girone dove c'erano grandi piazze, le motivazioni c'erano ogni settimana".

E' più voglia di vincere o infrangere i record: "Vincere. Ho prso bastonate facendo la gavetta, ma sono contento che negli ultimi anni mi sono tolto diverse soddisfazioni".