Ternana primo match point per la Serie B. Contro il Bisceglie può iniziare la festa

Il 2-0 inflitto ieri al Potenza in Basilicata ha spalancato le porte della Serie B per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Per celebrare il ritorno in cadetteria tre anni dopo l'addio maturato al termine della stagione 2017/2018 sarà decisivo il match del weekend in casa del Bisceglie. In caso di vittoria degli umbri e contemporaneo pareggio o sconfitta dell'Avellino al 'Partenio' contro la Virtus Francavilla scatterà la festa.

In ogni caso per i rossoverdi con ben 15 punti di vantaggio proprio sui Lupi è solo questione di tempo. Con otto giornate da giocare le chance per centrare la Serie B comunque non mancano.