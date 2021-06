tmw Bari, volata a tre per la panchina: Pavanel, Toscano e Mignani in lizza

La nomina dell'allenatore per la prossima stagione sarà la prima, importante, decisione che il neo ds del Bari Ciro Polito dovrà prendere. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al momento in corsa c'è un terzetto di tecnici che vengono valutati. Si tratta di Domenico Toscano, ex Reggina, Massimo Pavanel, fresco d'addio alla FeralpiSalò, e Michele Mignani, in uscita dal Modena. Nei prossimi giorni Polito e la società biancorossa prenderàa una decisione per poi iniziare a programmare il mercato.