tmw Catanzaro, sfida al Novara per l'attaccante della Pianese Davide Arras

Potrebbe tornare in Serie C dopo la stagione in D con la Pianese corredata da 14 gol Davide Arras. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l’attaccante classe 1998 sarebbe finito nel mirino di Catanzaro e Novara in vista del campionato 2021/2022.