tmw radio Borozan sulla Serie C: "Oggi non c'è prospettiva. Da due anni si parla di riforme"

Vlado Borozan, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, parlando anche dalla sua avventura da dirigente in Serie C con Santarcangelo prima e Vis Pesaro poi spiegando le difficoltà che vive la terza serie a causa di mancanza di prospettive e ritorno economico quasi inesistente: “Tre anni fa sono entrato in Serie C, facendomi male a Santarcangelo, pagando un sistema che non funzionava già allora. Poi passando alla Vis Pesaro, con la Sampdoria come esempio di ciò che si poteva fare essendoci una partnership. Purtroppo solo la Juventus ha fatto la squadra U23, sarebbe potuto arrivare più blasone. Purtroppo in Italia poi non c'è tempo per niente, vieni subito giudicato e coi social anche chi non ha voce in capitolo può parlare. Certe cose sono gravi per chi sputa il campo ogni giorno sul campo: non hai sponsor né incassi, ma solo qualche appassionato che si butta nell'avventura spendendo un po' di soldi. Non c'è prospettiva oggi, non a caso sono due anni che parliamo delle riforme. Spero che ora dopo la pandemia le facciano, bisogna cambiare questo mondo e collocarlo nel sistema calcio italiano. Mi fido sia di Gravina che di Ghirelli, sono sicuro che i due presidenti faranno la scelta giusta: speriamo che in Italia si riparta come è successo nelle altre grandi nazioni europee".