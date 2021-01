tmw Scatto del Lecco per Masini del Genoa: concorrenza battuta?

Come anticipato ieri, Patrizio Masini lascia la Sambenedettese per rientrare al Genoa, prossimo a un nuovo prestito in C. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, delle varie contendenti, sarebbe stato il Lecco a sferrare il colpo decisivo per il giocatore: parti sempre più vicine, l'ufficialità, salvo imprevisti, potrebbe arrivare già domani.