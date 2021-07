tmw Serie C 2021/2022, fra le neopromosse non deposita il Gozzano. Messina con la deroga

Alla mezzanotte di oggi scadrà il termine ultimo per la società neopromosse in Serie C per depositare la domanda d’iscrizione. Campobasso, Fiorenzuola, Gozzano, Messina, Monterosi, Montevarchi, Seregno, Taranto e Trento sono i club aventi diritto, con il Gozzano, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, che al momento non ha depositato alcun incartamento. Per il Messina ricordiamo, invece, che esiste una deroga fino al 13 luglio prossimo per il completamento della procedura in quanto la promozione dei Peloritani è arrivata solo nella giornata di sabato.

Una volta definito il quadro delle 60 società aventi diritto (Casertana e Paganese in bilico fra i club già lo scorso anno in Lega Pro) si procederà con i ripescaggi.