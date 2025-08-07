Roma, sabato 16 agosto l'ultimo test prima del campionato: amichevole contro il Neom

C'è un nuovo impegno precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. Sabato 16 agosto alle ore 17:00, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, i giallorossi affronteranno infatti in amichevole il Neom Sports Club. Guidato oggi dall'allenatore francese Christophe Galtier, il Neom S.C. è una delle realtà emergenti del calcio saudita, protagonista negli ultimi anni di una crescita rapida e ambiziosa, che milita nella Saudi Pro League.

Per la Roma - specifica il sito ufficiale del club capitolino - sarà l'ultimo test prima dell'esordio in campionato, in agenda sabato 23 agosto all'Olimpico con il Bologna.

Intanto buone notizie dall'infermeria

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, la sua Roma e i tifosi giallorossi. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, gli esami a cui si è sottoposto Evan Ndicka avrebbero escluso lesioni. Il difensore ivoriano aveva lasciato il campo, chiedendo il cambio al tecnico, nel corso dell’amichevole di sabato 2 agosto con il Lens. Al suo posto, al 40’ del primo tempo, Gasperini aveva inserito Mario Hermoso, che peraltro sembra convincere il tecnico di Grugliasco.