Trento, presentato il nuovo CdA. Giacca: "E' il passo da realtà artigianale a industriale"

Dopo la nomina e l’ufficializzazione di Diego Cattoni ad Amministratore Delegato del club, il Trento, neo promossa in Serie C, ha quest'oggi ufficializzato il nuovo CdA.

Come fa sapere il club, "entrano in Consiglio d'Amministrazione Paolo Pretti, Michele Mariotto e Luigi Pompeati Marchetti, mentre il Collegio Sindacale sarà presieduto da Pompeo Viganò, che opererà con gli avvocati Diego Salvatore ed Enrico Ballardini".

Di seguito le parole del presidente Mauro Giacca: “È un giorno importantissimo per il Club perché oggi completiamo il passaggio dalla realtà “artigianale” ad “industriale”, di cui abbiamo già parlato molte volte nelle scorse settimane. Un passaggio indispensabile per affrontare la nuova avventura tra i professionisti. In una giornata storica per la nostra realtà, voglio rivolgere un ulteriore pensiero ai Consiglieri uscenti che, lavorando sodo e con un grande sforzo, hanno contribuito a riportare l’A.C. Trento tra i professionisti a diciotto anni di distanza dall'ultima volta. Voglio elogiare pubblicamente il nostro Amministratore Delegato Diego Cattoni per il grande lavoro svolto per comporre un Consiglio d'Amministrazione e un Collegio Sindacale di assoluto spessore che, ne sono certo, sapranno dare al Club quella spinta necessaria per entrare, con grande umiltà ma anche con determinazione, nel mondo del calcio professionistico”.