Ufficiale Triplo colpo in entrata del Bra: arrivano Lionetti, Cannistrà e Sinani

Triplo colpo in entrata per il neo promosso Bra. Il club piemontese ha infatti annunciato sui propri canali social gli arrivi di Giorgio Lionetti, centrocampista classe ‘98, Paolo Cannistrà, difensore classe 2000, e Ismet Sinani, attaccante classe ‘99. Di seguito i comunicati:

“Doppia firma e doppia qualità a disposizione di mister Fabio Nisticò!

L'A.C. Bra comunica di aver formalizzato le posizioni dei calciatori Giorgio Lionetti e Paolo Cannistrà, per la rosa che prenderà parte alla C 2025/2026.

Giorgio (classe 1998 e originario di Melito di Porto Salvo) è un centrocampista centrale duttile e performante, nel 2024/2025 ha indossato la casacca del Ligorna (Serie D, girone A), in precedenza Lavagnese, Castanese, RG Ticino, Ponte San Pietro, Lucchese, Rimini, Juve Stabia, Virtus Verona, Potenza, giovanili Catanzaro;

Paolo (classe 2000 e originario di Chiaravalle Centrale) è un difensore centrale con fisicità e grinta, nella stagione da poco conclusa ha giocato nella NovaRomentin (Serie D, girone A), precedentemente Vado, Fossano, RG Ticino, Piacenza, Cavese, giovanili Spal e Catanzaro.

Entrambi sono già al lavoro con i nuovi compagni.

Ismet Sinani è il nuovo bomber del Bra!

Nato a Belluno nel 1999 (origini Kosovo-Albania) è una punta centrale, abile a muoversi in tutto il raggio d'azione offensivo con "cattiveria" e determinazione in area di rigore. L'ultima sua avventura è stata la Clodiense, in precedenza Legnago, Virtus Verona, Levico Terme, Union San Giorgio, Sicula Leonzio, Juve Stabia, giovanili Milan e del Montebelluna. Ismet conta tante presenze in Serie C e in Primavera 1.

Un tassello di spessore (già) a disposizione del tecnico Fabio Nisticò”.