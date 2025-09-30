Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga.
Come stai?
"Bene, penso che sia una piccola cosa. Nulla di grave".
Inter in ulteriore crescita stasera?
"E' vero, in Champions è sempre dura. Dovevamo essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto stasera".
Avete trovato l'equilibrio giusto?
"L'importante è non prendere gol, visto che spesso riusciamo a segnare. Stiamo migliorando e speriamo di migliorare ancora".
L'obiettivo è arrivare in fondo anche quest'anno?
"Io penso partita dopo partita, dopo vedremo. La Champions è lunghissima, siamo solo a settembre".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Le più lette
2 Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile