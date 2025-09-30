Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"

Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:15
di Paolo Lora Lamia

L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga.

Come stai?
"Bene, penso che sia una piccola cosa. Nulla di grave".

Inter in ulteriore crescita stasera?
"E' vero, in Champions è sempre dura. Dovevamo essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto stasera".

Avete trovato l'equilibrio giusto?
"L'importante è non prendere gol, visto che spesso riusciamo a segnare. Stiamo migliorando e speriamo di migliorare ancora".

L'obiettivo è arrivare in fondo anche quest'anno?
"Io penso partita dopo partita, dopo vedremo. La Champions è lunghissima, siamo solo a settembre".

