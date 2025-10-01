Napoli, McTominay-KDB coppia devastante (per ora) solo nella teoria. E a pagarne è lo scozzese

Se nelle intenzioni e nella teoria del calcio d'estate Scott McTominay e Kevin De Bruyne promettevano di essere una coppia devastante, nella pratica del calcio d'autunno uno sembra togliere spazio all'altro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come le mappe calde delle posizioni medie che tendono ad assumere i due in campo confermino la tendenza a sovrapporsi nelle stesse zone.

Nelle prime partite, McTominay partiva da sinistra. Nelle ultime, è stato De Bruyne ad allargarsi sulla fascia mancina, salvo accentrarsi e mischiarsi al compagno. McTominay è stato forse la chiave principale dello scudetto 2025, con i suoi movimentiavirgoladall’esterno all’interno, dal basso in alto, entrava in area e segnava. Di fatto, il Napoli aveva due centravanti, Lukaku e McTominay.

Oggi invece lo scozzese è fermo a quota un sigillo in sei presenze, realizzato alla prima di campionato contro il Sassuolo. Ecco perché l'obiettivo dirimente del Napoli è quello di ritrovare le reti del suo McFratm.