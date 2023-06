ufficiale AlbinoLeffe, rinnovo fino a giugno 2024 per Stefano Marchetti

vedi letture

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Stefano Marchetti sino al 30 giugno 2024. Approdato a Zanica nell'estate 2021, dopo le esperienze in Serie C tra le fila di Feralpisalò, Rimini, Renate e Giana Erminio, il difensore classe 1998 fin qui ha messo a referto 49 presenze e un gol in maglia bluceleste.

"Sono molto contento di aver rinnovato per un altro anno in bluceleste - commenta Marchetti - Con l'auspicio di migliorare sempre più a livello di prestazioni, per crescere ulteriormente, sia a livello personale sia a livello di squadra. Forza AlbinoLeffe!"