ufficiale Arezzo, Trombini sigla annuale con opzione. Lazzarini accordo fino al 2026

È con una nota ufficiale che l'Arezzo comunica "di aver raggiunto gli accordi con Mirko Lazzarini e Luca Trombini.

Nonostante la pressione e l'interesse di club di Lega Pro e categoria superiore il Cavallino è lieto di comunicare l'accordo triennale sottoscritto da Mirko Lazzarini (scadenza 30 giugno 2026). La Società Sportiva Arezzo ringrazia Mirko e il suo entourage per aver scelto di sposare il progetto amaranto, certi che anche in categoria superiore Mirko potrà rappresentare un prezioso jolly per il futuro del club.

Luca Trombini si lega al club amaranto con un accordo annuale con opzione per un ulteriore anno sulla base del raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. L'estremo difensore, il quale sarà affiancato nella prossima stagione dall'arrivo in amaranto di altri due elementi, si è meritato la conferma del club amaranto al termine di un campionato in cui ha collezionato ben 14 partite senza subire gol, risultando così il miglior portiere per 'clean sheet' del Girone E".