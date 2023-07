ufficiale Arzignano, a centrocampo arriva Zanon. Contratto annuale con opzione

È con una nota ufficiale, diramata nella giornata odierna, che l'Arzignano fa sapere che il centrocampista Manuel Zanon indosserà i colori della formazione veneta almeno per la prossima stagione. Come infatti si legge nel comunicato societario, "il calciatore classe 2002, originario di Torino, nell’ultima stagione in forza all’Imolese, firma un contratto annuale con opzione.

Cresciuto nelle giovanili del Bra, passa alla Viterbese, prima U17 e poi Beretti, trovando l’esordio nei Professionisti in Serie C. Trasferitosi nel Giugliano Calcio vince il campionato di Serie D. Nella stagione 22/23 ha militato tra le fila dell’Imolese (Serie C Girone B).

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 16".