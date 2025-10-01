Ufficiale Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"

Il rapporto fra Antonio Minadeo e il Lecco proseguirà almeno per un altro anno. Il dirigente ha infatti prolungato fino al 2027 il proprio rapporto con il club lombardo dove era arrivato nell’estate del 2024 dopo l’esperienza quadriennale al Legnago. Questa la nota del club e le parole di Minadeo:

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Antonio Minadeo fino al 30 giugno 2027.

“A Lecco sto bene, sia a livello personale che professionale. Sento la fiducia della proprietà, che continuerò a ringraziare. Nell’estate 2024 ho fatto la scelta di venire qui e prendere in mano questo progetto: voglio portarlo avanti, dando il massimo e onorando una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio supporto a tutta la squadra”.