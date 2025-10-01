Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"

Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:04Serie C
di Tommaso Maschio

Il rapporto fra Antonio Minadeo e il Lecco proseguirà almeno per un altro anno. Il dirigente ha infatti prolungato fino al 2027 il proprio rapporto con il club lombardo dove era arrivato nell’estate del 2024 dopo l’esperienza quadriennale al Legnago. Questa la nota del club e le parole di Minadeo:

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Antonio Minadeo fino al 30 giugno 2027.

“A Lecco sto bene, sia a livello personale che professionale. Sento la fiducia della proprietà, che continuerò a ringraziare. Nell’estate 2024 ho fatto la scelta di venire qui e prendere in mano questo progetto: voglio portarlo avanti, dando il massimo e onorando una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio supporto a tutta la squadra”.

Articoli correlati
Lecco primo, Minadeo predica calma: "Siamo ospiti fra le favorite del Girone" Lecco primo, Minadeo predica calma: "Siamo ospiti fra le favorite del Girone"
Lecco, Minadeo: "Il club non si è tirato indietro. Per Voltan messe delle risorse... Lecco, Minadeo: "Il club non si è tirato indietro. Per Voltan messe delle risorse non preventivate"
Lecco, Minadeo: "Giocare col mercato aperto è un problema. Sono d'accordo con Italiano"... Lecco, Minadeo: "Giocare col mercato aperto è un problema. Sono d'accordo con Italiano"
Altre notizie Serie C
Pianese, Chesti: "Il Livorno ha grandi qualità, non sarà gara facile. Ma noi siamo... Pianese, Chesti: "Il Livorno ha grandi qualità, non sarà gara facile. Ma noi siamo solidi"
Ascoli, Del Sole operato per la ricostruzione del legamento crociato: a breve, la... Ascoli, Del Sole operato per la ricostruzione del legamento crociato: a breve, la riabilatazione
Union Brescia, tegola Silvestri in difesa: lesione al retto femorale per il centrale... Union Brescia, tegola Silvestri in difesa: lesione al retto femorale per il centrale
Possibile rinvio di Juve NG-Campobasso della 9ª giornata di Serie C: impegni Nazionali... Possibile rinvio di Juve NG-Campobasso della 9ª giornata di Serie C: impegni Nazionali
Greco: "Noi come Picerno, nel nostro piccolo, vorremmo essere un modello da imitare"... TMW RadioGreco: "Noi come Picerno, nel nostro piccolo, vorremmo essere un modello da imitare"
Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"... UfficialeLecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"
Ascoli senza eguali in Europa? In dieci Paesi c'è solo un altro club senza gol al... Ascoli senza eguali in Europa? In dieci Paesi c'è solo un altro club senza gol al passivo
Carpi e gli episodi arbitrali a sfavore. Bonzanini: "Chiediamo equità di giudizio"... Carpi e gli episodi arbitrali a sfavore. Bonzanini: "Chiediamo equità di giudizio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine chiarissima. E una cosa su Pisa e Como
Le più lette
1 Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine chiarissima. E una cosa su Pisa e Como
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia guadagna una posizione
3 Milan su Robert Lewandowski. In Spagna sono sicuri: Tare ha già parlato con l'agente
4 Juventus, Veiga e Kolo Muani non sono stati riscattati per soldi. Entrambi troppo costosi
5 Ajax travolto a Marsiglia, Sneijder durissimo: "Una banda di idioti, prestazione inaccettabile"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:00Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 "Inusuale finire con due centrocampisti in attacco". Gasperini e la risposta sulla zona di comfort
Immagine top news n.1 Milan su Robert Lewandowski. In Spagna sono sicuri: Tare ha già parlato con l'agente
Immagine top news n.2 Scaroni: "Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello d'Europa. San Donato? Non era un bluff"
Immagine top news n.3 Senna avvisa la Juve: "In Liga siamo imbattuti. E Veiga ha già detto tutto a Marcelino"
Immagine top news n.4 Tresoldi dopo il ko a Bergamo: "Sogno il Milan. Gattuso in tribuna? Fa piacere ma non ci penso"
Immagine top news n.5 Napoli-Sporting, Ivkovic e i rigori parati a Maradona: "Scommisi 100 dollari con lui"
Immagine top news n.6 Juventus, Tudor lancia Cabal dal primo minuto e conferma Yildiz
Immagine top news n.7 L'Inter passeggia con lo Slavia Praga. Chivu esalta Calhanoglu, Thuram tranquillizza tutti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.2 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
Immagine news podcast n.4 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zazzaroni: "Milan, Allegri è sempre uguale. Baroni rischia, Juve non da titolo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roberto Galbiati: "Fiorentina, senza il carattere non andrà da nessuna parte"
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, Pioli preso per fare la differenza nei momenti importanti ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan pensa a Lewandowski per l'estate: al netto dell'età, il precedente Modric fa ben sperare
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, affaticamento muscolare per Gaetano e Juan Rodriguez: le ultime
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Perin in vantaggio su Di Gregorio: col Villarreal potrebbe toccare a lui
Immagine news Serie A n.4 La lettura di Gasperini su Giroud: "La qualità degli allenamenti gli ha allungato la carriera"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano esalta Ndoye: "Vlahovic aveva la stessa fame di Dan, a noi manca"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini cita Muriel sul dualismo Dovbyk-Ferguson. Ma nessuno è come Luis
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova in crisi, Botturi ci mette la faccia: “La squadra ha reagito. Stateci vicini”
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Marras sullo Spezia: "Credo che questi siano due punti persi. Dovevamo vincere"
Immagine news Serie B n.3 Bari, di ferma il capitano: per Vicari lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra
Immagine news Serie B n.4 Pescara in lutto: è morto l'ex presidente De Cecco. Con lui arrivò la Serie B dopo il fallimento
Immagine news Serie B n.5 Bari, col Padova l'ultima spiaggia di Caserta: dal ritorno di Longo a Gotti i possibili sostituti
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Modena, i convocati di Calabro: tornano Illanes, Hasa e Distefano. In 3 out
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Chesti: "Il Livorno ha grandi qualità, non sarà gara facile. Ma noi siamo solidi"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Del Sole operato per la ricostruzione del legamento crociato: a breve, la riabilatazione
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, tegola Silvestri in difesa: lesione al retto femorale per il centrale
Immagine news Serie C n.4 Possibile rinvio di Juve NG-Campobasso della 9ª giornata di Serie C: impegni Nazionali
Immagine news Serie C n.5 Greco: "Noi come Picerno, nel nostro piccolo, vorremmo essere un modello da imitare"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, c'è il rinnovo del direttore sportivo Minadeo: "Voglio portare avanti il progetto"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Linari nel Global Player Council della FIFPRO, Gama: "Ruolo importante, in bocca al lupo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Woldvik: "Viola Park fra i migliori in Europa. Fiduciosa che faremo bene"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Pastrenge: "Sarà emozionante sfidare l'Inter. Calhanoglu idolo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Sorrisi in casa Genoa: la capitana Abate torna a disposizione dopo l'intervento al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.5 Indagini in corso su alcuni trasferimenti della Serie A Women. La situazione
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia va forte all'estero: Cantore e Giacinti incantano con gol e giocate d'alta scuola
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso