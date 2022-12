ufficiale Avellino, rinnovo tra i pali. L'esperto Pane prolunga fino al 2026

In vista del mercato che prenderà il via la settimana prossima, ecco i primi movimenti in casa Avellino. Movimenti interni, con Pasquale Pane che ha rinnovato il contratto con il club: la nuova scadenza, per l'esperto portiere, è fissata al 30 giugno 2026.

Ecco la nota:

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver prolungato il vincolo contrattuale con il tesserato Pasquale Pane.

Per il calciatore nativo di Acerra (NA) si tratta della terza stagione in biancoverde. In questi tre anni si è sempre distinto per abnegazione, professionalità e serietà risultando prima Uomo e poi Calciatore. Per questa ragione il club ha deciso di offrirgli un contratto lungo.

Pane, infatti, ha sottoscritto un accordo che lo legherà all’Avellino fino al 30 Giugno 2026.

A Pasquale vanno gli auguri del club uniti ad un in bocca al lupo per le soddisfazioni che verranno".