ufficiale Bari, ecco l'ex capitano del Monza D'Errico: contratto fino al 2023

Dopo aver salutato ieri il Monza, Andrea D'Errico è passato al Bari, AC Monza comunica la cessione a titolo definitivo di Andrea D’Errico al Bari, che lo ha ufficializzato con questo comunicato:

"SSC Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Andrea D'Errico (24.03.1992, Milano); il centrocampista lombardo ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con prolungamento automatico in caso di promozione e sarà a disposizione di mister Mignani sin dal 15 luglio, giorno fissato per il ritrovo della truppa biancorossa.

Cresciuto nel settore giovanile del Pavia, D’Errico esordisce tra i Pro con gli azzurri nella stagione 2009-10 contribuendo, con 5 presenze, alla promozione in 1a Divisione dei lombardi; rimane sulle rive del fiume Ticino fino al 2013 (37 pres. e 4 gol) quando si trasferisce in Puglia, prima all’Andria Bat (26 pres., 1 gol) e poi a Barletta (26 pres., 2 gol).

Dopo aver indossato la maglia della Pro Patria, accetta la scommessa Monza, formazione militante in Serie D. In 6 stagioni con i biancorossi, di cui diventa bandiera e capitano, totalizzando oltre 200 presenze condite da ben 43 reti e 27 assist, risultando determinante nella cavalcata che porterà la squadra brianzola fino a giocarsi la promozione in Serie A negli ultimi playoff cadetti.

Benvenuto Andrea!".

E' arrivata poi anche la nota del Monza, che di seguito riportiamo:

"Arrivato in Brianza nell’estate 2015, D’Errico ha giocato per sei stagioni con la maglia biancorossa, vivendo la scalata dalla Serie D alla Serie B.

204 presenze in tutte le competizioni con 48 gol segnati: Andrea ha scritto la storia di questo club e a lui va il più affettuoso degli in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

Grazie Capitano!".