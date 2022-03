ufficiale Fermana, torna Andreatini in dirigenza. Collaborerà con il ds Scala

La Fermana comunica il ritorno in gialloblù di Massimo Andreatini che, in questa fase finale della stagione, svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico, facendo da collante fra squadra e staff e collaborando a stretto contatto con il Direttore Sportivo Matteo Scala. Per lui non c'è bisogno di presentazioni visto che è arrivato in C nella stagione 2017-2018 con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica prima e successivamente di direttore sportivo, contribuendo alle quattro importanti stagioni gialloblù con altrettante salvezze e una partecipazione ai playoff. In estate il saluto per problematiche di natura personale con la scelta di avvicinarsi a casa, accettando la proposta del Forlì, ed ora il ritorno alla Fermana.