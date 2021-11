ufficiale Fidelis Andria, risoluzione consensuale col centrocampista Alessandro Avantaggiato

Serie C

Oggi alle 14:19

La Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Alessandro Avantaggiato. La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il futuro.