ufficiale Gubbio, contratto fino a giugno col portiere classe 1999 Stefano Greco

L’A.S. Gubbio 1910 comunica che il calciatore Stefano Greco ha firmato un contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2023. Nato a Galatina (LE) il 21 febbraio 1999, il portiere è cresciuto nelle giovanili U17 e U19 della A.S. Roma. In serie C ha vestito le maglie di Vibonese, Pro Patria e Potenza con 65 presenze in totale.