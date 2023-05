ufficiale Juventus Next Gen, prolungato di un anno il rapporto con Stramaccioni

Rinnovo di contratto in casa Juventus Next Gen. Con un post sul proprio account Twitter il club bianconero ha comunicato il proseguimento del rapporto per una ulteriore stagione con il difensore classe 2001 Diego Stramaccioni.