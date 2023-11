ufficiale L'Arezzo sul mercato, rinforzo in attacco. Firma l'ex Trastevere Sebastiani

Come fa sapere il club con una nota ufficiale, "Cristiano Sebastiani è da oggi un calciatore dell’Arezzo. L’attaccante romano ha firmato il contratto che lo lega alla società amaranto e si è aggregato alla squadra. Con la maglia del Trastevere Cristiano Sebastiani, che ha 24 anni ed è quindi un calciatore ancora con margini di crescita, ha messo a segno in questo avvio di stagione 3 gol, mentre lo scorso anno aveva messo a segno 4 reti in 19 presenze nella Nuova Florida, società alla quale era approdato dopo aver partecipato da protagonista al doppio salto di categoria dalla Promozione alla serie D della Lupa Frascati. Indosserà la maglia numero 29 e arà già a disposizione di mister Indiani nella gara contro la Lucchese".

Queste le sue prime parole in amaranto: "Per me questa prima esperienza nel calcio professionistico rappresenta una grande opportunità e quindi mi metto subito al lavoro con umiltà ma anche con tanta voglia di far bene".