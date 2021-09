ufficiale L'ex Crotone Vrenna riparte dalla Serie C. E' il nuovo Dg della Pro Vercelli

L'ex Crotone Raffaele Vrenna riparte dalla Serie C: è stato infatti nominato nuovo Dg della Pro Vercelli.

Questa la nota del club piemontese:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver inserito all’interno del proprio staff con il ruolo di Direttore Generale Raffaele Vrenna.

Diamo il benvenuto a Raffaele all interno della nostra famiglia sicuri che grazie alle esperienze passate in serie A ed in serie B alla guida del Crotone Calcio, potrà contribuire a raggiungere importantissimi risultati anche con le bianche casacche".