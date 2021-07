ufficiale Ninni Corda nuovo d.g. del Seregno. Pacitto resta in dirigenza

vedi letture

Ninni Corda è il nuovo direttore generale del Seregno. Ad annunciarlo, con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, è stato lo stesso club brianzolo: "In data odierna - si legge nel comunicato -, il Seregno comunica di aver affidato l’incarico di direttore generale al signor Ninni Corda. L’accordo tra le parti avrà una durata triennale. Corda, nato a Nuoro il 28 gennaio 1974, vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio, cominciata come allenatore nelle giovanili del Cagliari, proseguita sulle panchine di Tempio, Como, Alghero, Tavolara, Savona e Barletta, prima dell’esperienza come direttore tecnico a Como e della tappa a Foggia, dove ha lavorato sia come allenatore che come direttore generale.

Contestualmente al suo arrivo, il signor Luca Pacitto, al quale la proprietà rinnova la sua fiducia, rimarrà in organico con un diverso incarico dirigenziale di prima linea".