ufficiale Novara, Michelangelo Vitali nuovo direttore generale dei piemontesi

vedi letture

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo con Michelangelo Vitali quale nuovo Direttore Generale.

Michelangelo vanta quasi dieci anni di esperienza nel settore calcistico, più precisamente nell’area di segreteria sportiva e generale. Dopo le stagioni trascorse nel Chievo Verona, nel Campobasso e nel settore giovanile della Pro Vercelli, si trasferisce a Como con il ruolo di segretario generale, dove svolge la mansione per tre stagioni, vincendo un campionato di Serie C e ottenendo un’importante salvezza in Serie B nella scorsa annata.

Prima dell’esperienza lavorativa, conclude il suo percorso di studi, maturando una laurea in legge ed un master in diritto sportivo.