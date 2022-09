ufficiale Pro Patria, Le Noci nuovo vice allenatore. E Colombo entra nello staff tecnico

Serie C

Oggi alle 16:55

Novità nello staff tecnico della Pro Patria, a seguito delle dimissioni del tecnico in seconda Massimo Sala: nel ruolo di vice di mister Jorge Vargas è stato promosso Giuseppe Le Noci. È altresì reso noto l'ingresso nello staff tecnico di Riccardo Colombo.

Ecco la nota del club:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica che Massimo Sala ha rassegnato le dimissioni da Allenatore in Seconda della Prima Squadra.

Il Club ringrazia Sala per il lavoro svolto e i risultati conseguiti insieme in questi anni e augura a lui le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

Il ruolo di Allenatore in Seconda della Prima Squadra è stato affidato a Giuseppe Le Noci.

La Società, inoltre, è lieta di comunicare l'ingresso nello Staff Tecnico della Prima Squadra dell'ex capitano bianco-blu Riccardo Colombo".