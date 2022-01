ufficiale Renate, risolve il contratto Sarli. Quattro presenze e un gol

vedi letture

Il Renate ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto di Luigi Sarli. Questa la nota: "A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Luigi Sarli. Al 21enne di Taranto, 4 presenze ed 1 gol in campionato, va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata, oltre che un sincero in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".