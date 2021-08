ufficiale Seregno, il nuovo allenatore è Mariani. Ha firmato un contratto annuale

In data odierna, il Seregno comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Alberto Mariani. L’accordo tra le parti ha una validità annuale. Nato a Roma il 3 novembre 1962, in possesso della licenza Uefa A, Mariani ha alle spalle un curriculum molto lungo, caratterizzato dalle esperienze con la Viterbese Under 19, le giovanili della Lazio, le giovanili dell’Alessandria, l’Under 19 del Grosseto, l’Ascoli (come allenatore in seconda della prima squadra), la Salernitana (prima con l’Under 19 e poi come allenatore in seconda della prima squadra), il Chieti, ancora la Salernitana (prima con l’Under 19 e poi come responsabile del settore giovanile), il Rieti ed il Città di Cerveteri, che nell’ultima stagione, da subentrato, ha guidato al terzo posto nel campionato laziale di Eccellenza. Nel Seregno, il tecnico romano lavorerà affiancato da uno staff che, come già detto, sarà composto dal vice Roberto Cau, dal preparatore dei portieri Sabino Oliva e dal preparatore atletico Luca Lancioni.