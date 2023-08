ufficiale SPAL, rinforzo in difesa: contratto fino al 2024 per Nahuel Valentini

S.P.A.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore Nahuel Valentini. Il nuovo calciatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato in Argentina nel 1988, Valentini cresce nelle giovanili del Rosario Central fino ad arrivare al debutto con la prima squadra delle Canallas nella massima divisione argentina all’età di soli 19 anni.

Dopo sei stagioni in gialloblù, nell’estate 2013 si trasferisce al Livorno con cui esordisce in Serie A, mentre l’anno seguente passa in cadetteria allo Spezia dove milita per tre stagioni raggiungendo sempre i playoff per la promozione in massima serie.

Nella stagione 2017/2018 si sposta al Real Oviedo, nella seconda lega spagnola, ma dopo un solo anno torna in Italia per vestire la maglia dell’Ascoli, nuovamente nel Campionato di Serie B.

Nell’estate 2020 il Padova acquisisce i diritti delle sue prestazioni sportive e, dopo un’esperienza in prestito al Vicenza in Serie B, gioca le ultime due stagioni con i biancoscudati nel Campionato di Serie C.

Benvenuto alla SPAL Nahuel!