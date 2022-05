ufficiale Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla nuovo direttore generale

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo per la prossima stagione sportiva con Domenico Fracchiolla che ricoprirà il ruolo di nuovo Direttore Generale del club.

Il nuovo Dg, classe ‘84, è stato direttore sportivo della società biancazzurra dalla stagione 17/18 fino al gennaio 2019. Successivamente è stato Direttore Sportivo del Calcio Lecco per due stagioni sportive raggiungendo ottimi risultati.

Domenico Fracchiolla affiancherà Angelo Antonazzo che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club.

La società augura a Domenico e ad Angelo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronteranno nei prossimi mesi.