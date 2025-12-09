Catania, Casasola: "Titolo di campione d’inverno? Potrebbe divenire step per obiettivo finale"

Diciassette giornate ormai concluse in questa stagione di Serie C, che nel Girone C vede il Catania in vetta alla classifica, con dietro a inseguire Benevento, Salernitana e Cosenza: due giornate al termine del girone di andata, e primo possibile titolo stagionale per gli etnei, che potrebbero laurearsi campioni di inverno per il loro raggruppamento.

Ma su questo, in un'intervista rilasciata a l'edizione on line de La Sicilia, va piano il difensore Tiago Casasola: "Il primato a Catania è giusto che lo possano apprezzare i tifosi. Ma non bisogna andare troppo su di giri perché il campionato è lungo e difficile. Sta a noi calciatori alimentare l’entusiasmo: ribadisco che Catania ha un tifo caloroso, bello e incredibile per questa categoria. Componente per cui cerchiamo di andare oltre i limiti. Il titolo di campione d’inverno? Vincere una tappa volante non ha mai portato a titoli in maniera definitiva. Preferisco arrivare in fondo senza pensarci. Certo che restare, però, in cima a dicembre potrebbe diventare uno step verso l’obiettivo finale".

Intanto, per completezza di informazioni, ricordiamo anche la prima citata graduatoria:

Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Potenza 24, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Trapani 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13.

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva