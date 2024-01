Ufficiale Virtus Verona, ceduto a titolo definitivo il difensore Carlo Fadeo al Padova

vedi letture

La Virtus Verona saluta ufficialmente Carlo Faedo, difensore rossoblù che si trasferisce a titolo definitivo al Padova Calcio.

Faedo ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2027.

Faedo era arrivato al Gavagnin-Nocini nell'estate 2021 dal San Martino Speme, saltando in avanti ben due categorie per debuttare in Lega Pro. Classe 1999, in due stagioni e mezza in #SerieCNOW ha vestito la maglia virtussina per 70 volte complessive, realizzando 5 reti. Esempio di giovane calciatore capace di dividersi con ottimi risultati tra attività agonistica e studio, la Virtus Verona saluta "l'ingegner" Carlo con un grande abbraccio e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, dento e fuori dal campo.