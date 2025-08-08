Ufficiale
Padova, ceduto in prestito al Bassano l'attaccante classe 2005 Andrea Beccaro
Arriva un'altra esperienza in prestito in Serie D per Andrea Beccaro, attaccante classe 2005 prodotto del vivaio del Padova.
Il ragazzo, dopo aver vissuto la seconda parte della passata stagione in prestito al Fossano (13 presenze e 1 gol), è stato ceduto, sempre a titolo temporaneo, dal club biancoscudato al Bassano per l'intera stagione 2025/2026.
