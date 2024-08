Ufficiale Virtus Verona, fatta per il prestito annuale di Enrico Alfonso dalla SPAL

La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Enrico Alfonso dalla Spal fino al 30 giugno 2025.

Portiere nato a Padova il 4 maggio 1988, Alfonso è cresciuto nelle giovanili del ChievoVerona. Aggregato alla Prima Squadra del club gialloblù campionato di Serie A 2005/06, è poi passato al Pizzighettone con cui ha debuttato in Serie C. Nell’estate 2007 è nella rosa dell’Inter, con cui scende in campo da titolare in una gara di Coppa Italia. Nelle annate successive ha difeso la porta di Venezia, Pisa, Modena, Cremonese, LR Vicenza e Pro Piacenza. Dal 2015, per tre stagioni, è al Cittadella, in Lega Pro Prima Divisione, dove ottiene la promozione in serie B e sfiora il salto in massima serie. Nel 2018 passa al Brescia, con cui viene promosso in serie A. Nelle stagioni più recenti ha militato ancora nella Cremonese in B e infine, dal gennaio 2022, nella Spal. Da professionista conta 378 presenze tra i pali, tra serie A, B e C e le coppe nazionali.