Avvio di stagione complicato per la Reggina. Ne fa le spese Trocini, esonerato
La sconfitta nel derby contro l'ACR Messina, quella contro la Vigor Lamezia poi, un avvio di stagione comunque non positivo e un quart'ultimo posto in classifica - piena zona playout - con otto punti conquistati in altrettante gare: l'inizio di annata della Reggina è da cancellare, e a farne le spese è stato mister Bruno Trocini, esonerato dal club insieme al suo vice Maximiliano Ginobili. Per il momento, in attesa del nuovo allenatore, la squadra è stata temporaneamente affidata a Danilo Polito.
Di seguito il comunicato del club: "AS Reggina 1914 comunica di aver sollevato Bruno Trocini dall’incarico di allenatore della prima squadra.
Il club lo ringrazia per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti all’allenatore in seconda Maximiliano Ginobili.
La squadra viene momentaneamente affidata al tecnico reggino Danilo Polito".
Per un quadro più chiaro del tutto, ecco anche la classifica del Girone I, quello dove sono inseriti i calabresi:
Vibonese 15, Nissa 15, Nuova Igea Virtus 15, Savoia 13, Sambiase 13, Athletic Club Palermo 13, CastrumFavara 11, Gela 10, Gelbison 10, Vigor Lamezia 10, Milazzo 9, Enna 8, Sancataldese 8, Acireale 8, Reggina 8, Paternò 6, Ragusa 4, ACR Messina -1
NB: ACR Messina penalizzato di 14 punti
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30