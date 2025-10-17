Ufficiale Il Cassino accoglie il difensore Rota: dopo l'esperienza in Grecia c'è la Serie D

Dopo l’esperienza in Grecia con la maglia del PAE Chania in Super League 2, dove ha disputato 10 presenze, il difensore Arensi Rota torna in Italia – dove ha vestito le maglie di Carrarese, Alessandria e Monopoli – per difendere i colori del Cassino in Serie D. Questa la nota del club:

"Il Cassino annuncia un nuovo innesto in rosa.

Rota Arensi, classe 1995, è un difensore centrale proveniente dalla federazione di superlega greca, è un nuovo tesserato del Cassino Calcio.

Il difensore rientra in Italia dove ha disputato oltre 180 partite in serie C con le maglie di Alessandria, Carrarese e Monopoli, è alla prima esperienza in D.

Fisicamente dotato, alto 1,82, Rota, può giocare in tutti ruoli della difesa, scelto dalla società benedettina per apportare maggiore esperienza in un reparto che necessitava di un immediato intervento.

Rota non sarà l'unico innesto, sono in corso trattative ben avviate con altri giocatori di comprovata esperienza per dare alla squadra della città martire più serenità in un momento così delicato!.