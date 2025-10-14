Ufficiale Piu riparte dalla Serie D: l'ex di Empoli e Spezia ha firmato con il Conegliano

Svincolato dalla scorsa estate dopo la fine dell’esperienza semestrale al Sestri Levante, dove ha messo a segno una rete in 11 presenze, per l’attaccante Alessandro Piu ci sarà una ripartenza dalla Serie D.

Il calciatore cresciuto nell’Empoli, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2015/16, è infatti un nuovo giocatore del Conegliano come comunica il club veneto con una breve nota: “FCD Conegliano 1907 comunica l’ingaggio di Alessandro Piu, attaccante classe 1996 proveniente dal Sestri Levante”.

Piu nel corso della sua carriera ha collezionato non solo 10 presenze in Serie A, ma anche 36 gare, con quattro gol, in Serie B e 159 presenze, con 23 reti in Serie C vestendo le maglie di Pro Patria, Arezzo, Pergolettese, Spezia, Pistoiese, Carpi e appunto Empoli e Sestri Levante.