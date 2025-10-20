Il giovane Angelicchio firma il primo contratto. Proseguirà l'esperienza col Milan Futuro
"AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il centrocampista, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Con questa nota il club ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista cresciuto in rossonero dove nelle ultime stagioni si è messo in luce con le maglie di Under 17 e Under 18. Per lui ora ci sarà dunque lo sbarco in Serie D per proseguire la sua crescita in un contesto più competitivo sotto la guida di mister Massimo Oddo. Attualmente la squadra è settima nel Girone B con 11 punti in sette gare, otto meno del ChievoVerona capolista che però ha giocato una gara in più.