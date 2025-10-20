Ufficiale Il giovane Angelicchio firma il primo contratto. Proseguirà l'esperienza col Milan Futuro

"AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il centrocampista, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Con questa nota il club ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista cresciuto in rossonero dove nelle ultime stagioni si è messo in luce con le maglie di Under 17 e Under 18. Per lui ora ci sarà dunque lo sbarco in Serie D per proseguire la sua crescita in un contesto più competitivo sotto la guida di mister Massimo Oddo. Attualmente la squadra è settima nel Girone B con 11 punti in sette gare, otto meno del ChievoVerona capolista che però ha giocato una gara in più.