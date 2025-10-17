Ufficiale Antonio Filippini riparte dalla Serie D. È lui il nuovo allenatore del Pavia

Le ambizioni di inizio stagione, dopo l'esaltante campionato di Eccellenza (dominato e vinto), sono state tradite da risultati di fatto mai arrivati, e da una classifica che adesso parla di penultimo posto nel Girone B di Serie B: situazione che in casa Pavia è costata anche la panchina a mister Stefano Bellinzaghi, esonerato. Il club, però, ha comunicato il nuovo tecnico, decidendo di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Filippini, che da allenatore - come ultima esperienza - aveva guida il Genoa Women.

Di seguito, riportiamo la nota della formazione lombarda:

"Pavia Calcio 1911 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile ad Antonio Filippini.

Nato a Brescia il 3 luglio 1973, Antonio Filippini inizia la sua carriera da giocatore nelle giovanili del Brescia. Negli anni successivi vestirà le maglie di Ospitaletto, Brescia in massima Serie, Palermo dove contribuisce alla promozione in Serie A, Lazio con cui esordisce anche in Coppa UEFA, Treviso e Livorno, per poi ritornare a Brescia e concludere la sua carriera durante la stagione 2010/11.

La carriera da allenatore per Filippini inizia nel 2011, quando diventa allenatore dei Giovanissimi Nazionali del Brescia. Siede sulle panchine di FeralpiSalò (settore giovanile), Under 15 Academy Milan, Lumezzane, Trento, Livorno, Pro Sesto e Genoa Women nel 2023 in Serie B.

Il Club desidera rivolgere ad Antonio i migliori auguri di buon lavoro".