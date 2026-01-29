Ufficiale Samuele Longo ha trovato squadra in Andalusia: giocherà nella quarta serie spagnola

Lo Xerez Deportivo ha ufficializzato l’arrivo del centravanti Samuele Longo. L'italiano, nato a Valdobbiadene il 12 gennaio 1992, entra a far parte della prima squadra del club di quarta serie.

Longo porta con sé un bagaglio di esperienza impressionante. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club di primo livello come Inter, Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo e Venezia, totalizzando oltre 200 presenze tra Serie A, Serie B e LaLiga spagnola.

Negli ultimi anni, l’attaccante ha militato tra LR Vicenza in Italia, Dordrecht nei Paesi Bassi e PAS Lamia in Grecia, prima di fare ritorno in Spagna nella stagione 2024/25 con il Ponferradina. La scorsa annata ha indossato la maglia dell’Antequera, segnando quattro reti nella seconda metà della stagione nel Gruppo 2 di Primera Federación.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Samuele", commenta il club, "e gli auguriamo il meglio in questa nuova avventura in cui difenderà i colori xerecisti: il suo successo sarà anche il nostro".