Samuele Longo: "Il paragone con Riva fatto da Gerry Scotti mi perseguita"

L'ex attaccante del Cagliari Samuele Longo, in una lunga intervista a FanPage, ha parlato del famoso tweet di Gerry Scotti che lo aveva definito "il nuovo Rombo di Tuono" quando il centravanti si stava affacciando al calcio di alto livello, proprio in rossoblù: "Questa cosa mi perseguita, tutti i miei amici non perdono occasione per rinfacciarmela. In un Cagliari-Modena di Coppa Italia (stagione 2014/2015 n.d.r.) ho segnato una doppietta. Gerry Scotti, dal nulla, twittò: 'Il Cagliari ha un nuovo Rombo di Tuono (il soprannome di Gigi Riva, ndr): si chiama Samuele Longo, ha 22 anni. Segnatevelo, buonasera'.

Da quel momento in avanti tutti me lo ricordano. Io sinceramente non l’ho preso sul serio, anche perché Gigi Riva era qualcosa di inarrivabile per chiunque, ma è stato curioso. Per altro, non ho mai conosciuto Gerry, né avuto modo di confrontarmi con lui, evidentemente era rimasto impressionato dalla prestazione e dai gol. Fa comunque piacere, dai, anche se per anni quel tweet è diventato un’occasione per i miei amici per prendermi in giro".

In carriera ha quindi totalizzato 48 presenze, senza gol, mentre in B ha collezionato 53 gettoni e 8 gol. Numeri migliori in Spagna, dove ha vestito la maglia di club di Liga per 42 volte, 4 gol, e per 74 volte quella di club di Liga2, con 26 reti.