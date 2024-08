Ufficiale Dopo Alessandria, Ciancio scende per la prima volta in D. È un nuovo volto dell'Asti

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che l'Asti comunica che "Simone Ciancio è il nuovo difensore a disposizione di Mister Sesia. Classe 1987, cresce nella Sampdoria, per poi esordire in C1 con l’Alessandria. Dopo aver militato in Serie B con le maglie di Cittadella e Juve Stabia, torna in Lega Pro con Cosenza e Lecce, per poi indossare le maglie di Catania, Carrarese, Avellino, Novara e nuovamente Alessandria. Sessanta presenze in serie B, quasi quattrocento quelle in Lega Pro, un campionato di Serie C vinto con il Lecce e una Coppa Italia di Serie C portata a casa con il Cosenza".

Per il difensore, prima volta in Serie D, con la categoria che arriva a 37 anni suonati dopo la disgraziata stagione ad Alessandria, terminata con i danni societari che hanno portato al fallimento del club, che ripartirà dalla Prima Categoria.